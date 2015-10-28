Новый состав парламента Кыргызстана приступил к работе

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Депутаты парламента VI созыва Кыргызстана приступили сегодня к работе, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Все 120 народных избранников в начале первого заседания приняли присягу и получили соответствующие удостоверения", - отметили в пресс-службе парламента. По словам ее сотрудников, поскольку пока не избран спикер, то по традиции заседание ведет старший по возрасту депутат. На этот раз им оказался представитель социал-демократической партии Анвар Артыков.

По результатам состоявшихся 4 октября выборов из 120 мест в парламенте 38 досталось созданной почти четверть века назад нынешним президентом страны Алмазбеком Атамбаевым Социал-демократической партии. Второе место заняло объединение "Республика-Ата-Журт" ("Республика-Отчизна"), получившая 28 мест, третьей стала партия "Киргизстан" (18 мест). 13 мандатов получила партия "Онугуу" ("Прогресс"), 12 - партия "Бир Бол" ("Единство") и 11 - социалисты из "Ата-Мекен" ("Отечество"). Поскольку ни одна из партий не смогла набрать более половины голосов избирателей, их фракции теперь вынуждены будут объединяться в правящую коалицию, чтобы выдвинуть кандидатуру премьер- министра, формировать состав и структуру правительства.