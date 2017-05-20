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    Новый раунд переговоров по Сирии пройдет в Женеве в середине июня

    Спецпосланник ООН проконсультируется с Советом Безопасности ООН и генсеком ООН на следующей неделе

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Новый раунд переговоров по Сирии запланирован на середину июня, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Точные даты будут зависеть от наличия гостиниц в Женеве, так как здесь параллельно будет проходить сессия Совета ООН по правам человека", — сказал источник, близкий к организации переговоров.

    Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура  накануне заявил о том, что пока не намерен называть конкретных дат нового раунда. Сперва он планирует проконсультироваться на этот счет с Советом Безопасности ООН и генсеком ООН на следующей неделе. Однако новый раунд пройдет "где-то в июне".

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