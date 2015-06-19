Новые месторождения нефти найдены в Боливии впервые за 23 года

Баку. 19 Июня. REPORT.AZ/ Правительство Боливии собирается открыть для нефтеразработки 8 из 23 национальных парков страны в связи с первым за 23 года обнаружением нового месторождения нефти/

Как передает Report, находка позволит стране утроить запасы жидкого топлива.

По данным властей, новое месторождение содержит 28 млн баррелей нефти. По словам президента страны Эво Моралеса, это может принести экономике страны до $1,7 млрд.

Отмечается, что против работ в национальных парках протестует Боливийское сообщество коренных народов. Представители организации намерены обратиться в суд.