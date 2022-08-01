Новая Зеландия полностью открыла границы

Новая Зеландия впервые с марта 2020 года полностью открыла границы. Об этом передает Report со ссылкой на Би Би Си.
Премьер-министр Джасинда Ардерн назвала это "важным моментом", добавив, что это было частью "осторожного процесса".
"Мы, наряду с остальным миром, продолжаем бороться с очень серьезной глобальной пандемией, сохраняя при этом безопасность наших людей", - сказала Ардерн в своем выступлении на Китайском деловом саммите в Окленде в понедельник. "Но обеспечение безопасности людей распространяется и на доходы и благополучие".
Большинству посетителей все равно потребуется пройти полную вакцинацию, но карантинных требований нет.
Туризм был одной из отраслей, наиболее сильно пострадавших от жестких мер Новой Зеландии по борьбе с Covid.