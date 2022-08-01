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Новая Зеландия полностью открыла границы

Новая Зеландия полностью открыла границы Новая Зеландия впервые с марта 2020 года полностью открыла границы. Об этом передает Report со ссылкой на Би Би Си.
Другие страны
1 августа 2022 г. 09:35
Новая Зеландия полностью открыла границы

Новая Зеландия впервые с марта 2020 года полностью открыла границы. Об этом передает Report со ссылкой на Би Би Си.

Премьер-министр Джасинда Ардерн назвала это "важным моментом", добавив, что это было частью "осторожного процесса".

"Мы, наряду с остальным миром, продолжаем бороться с очень серьезной глобальной пандемией, сохраняя при этом безопасность наших людей", - сказала Ардерн в своем выступлении на Китайском деловом саммите в Окленде в понедельник. "Но обеспечение безопасности людей распространяется и на доходы и благополучие".

Большинству посетителей все равно потребуется пройти полную вакцинацию, но карантинных требований нет.

Туризм был одной из отраслей, наиболее сильно пострадавших от жестких мер Новой Зеландии по борьбе с Covid.

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