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Новая Зеландия открывает границы для путешественников

Новая Зеландия открывает границы для путешественников Новая Зеландия объявляет об открытии границ для некоторых путешественников после более чем двухлетней изоляции от COVID-19.
Другие страны
16 марта 2022 г. 11:21
Новая Зеландия открывает границы для путешественников

Новая Зеландия объявляет об открытии границ для некоторых путешественников после более чем двухлетней изоляции от COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, по словам премьер-министра Джасинды Ардерн, вакцинированные путешественники из Австралии смогут въезжать в страну без необходимости прохождения карантина с 12 апреля, а не с июля, как планировалось ранее.

Туристы из безвизовых стран, включая США, Великобританию и Сингапур, теперь смогут посещать страну с 1 мая.

"Закрытие нашей границы было одним из первых действий, которые мы предприняли, чтобы остановить COVID-19 более двух лет назад, и ее возобновление будет способствовать восстановлению нашей экономики в течение оставшейся части года", - заявила премьер-министр.

Все посетители должны быть вакцинированы и предоставить отрицательные тесты на COVID, но не должны проходить карантин по прибытии.

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Версия на английском языке New Zealand opens borders for travelers

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