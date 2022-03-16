Новая Зеландия открывает границы для путешественников

Новая Зеландия объявляет об открытии границ для некоторых путешественников после более чем двухлетней изоляции от COVID-19.

Новая Зеландия объявляет об открытии границ для некоторых путешественников после более чем двухлетней изоляции от COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, по словам премьер-министра Джасинды Ардерн, вакцинированные путешественники из Австралии смогут въезжать в страну без необходимости прохождения карантина с 12 апреля, а не с июля, как планировалось ранее.

Туристы из безвизовых стран, включая США, Великобританию и Сингапур, теперь смогут посещать страну с 1 мая.

"Закрытие нашей границы было одним из первых действий, которые мы предприняли, чтобы остановить COVID-19 более двух лет назад, и ее возобновление будет способствовать восстановлению нашей экономики в течение оставшейся части года", - заявила премьер-министр.

Все посетители должны быть вакцинированы и предоставить отрицательные тесты на COVID, но не должны проходить карантин по прибытии.