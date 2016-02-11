Новая коалиция против терроризма проведет первое заседание в Саудовской Аравии

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Первое заседание новой коалиции по борьбе с террором, созданной государствами, большинство населения которых составляют мусульмане, состоится в марте этого года в Саудовской Аравии.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил телеканал "Аль-Ихбарийя" Саудовской Аравии.

Дополнительная информация о повестке дня заседания и о других вопросах не представлена.

Напомним, что военная коалиция против террора была создана 15 декабря 2015 года по инициативе Саудовской Аравии. Генштаб коалиции будет располагаться в Эр-Рияде. В коалицию вошли Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, Кувейт, Йемен, Бенин, Чад, Того, Тунис, Джибути, Сенегал, Судан, Сьерра-Леоне, Сомали, Габон, Гвинея, Коморские острова, Кот-д`Ивуар, Ливия, Мали, Египет, Марокко, Мавритания, Нигер, Нигерия, Иордания, Палестина, Ливан, Турция, Пакистан, Бангладеш, Мальдивские острова, Малайзия.

Иран, Сирия и Оман не присоединились к новой коалиции.