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Нидерланды отменят комендантский час с 28 апреля

Нидерланды отменят комендантский час с 28 апреля В частности, смогут открыться магазины и рынки
Другие страны
20 апреля 2021 г. 17:31
Нидерланды отменят комендантский час с 28 апреля

Нидерланды ослабят с 28 апреля ряд ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. В том числе будет отменен комендантский час. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник телеканал RTL со ссылкой на источники в голландском правительстве.

"Комендантский час будет отменен, вновь смогут открыться магазины и рынки, - отметил телеканал. - Кроме того, смогут открыться террасы, однако работать они будут лишь с 12:00 по 18:00".

В то же время будут введены определенные ограничения в отношении тестовых массовых мероприятий, таких как концерты, представления и футбольные матчи, проводящиеся по всей стране в рамках эксперимента. Они будут отменяться, если число пациентов в отделениях интенсивной терапии будет превышать 900 человек.

Для предотвращения распространения инфекции с середины декабря 2020 года в стране был введен практически тотальный карантин, а с 23 января вступил в силу комендантский час. В начале марта меры были немного ослаблены: открылись начальные и средние школы, была разрешена работа парикмахерских и салонов красоты, при соблюдении строгих условий смогли открыть двери магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости. Однако большая часть ограничений по-прежнему пока остается в силе.

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