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Нетаньяху предъявили обвинения по трем делам

Нетаньяху предъявили обвинения по трем делам

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит предъявил обвинения премьер-министру Биньямину Нетаньяху по трем делам.

Как передает Report, oб этом сообщает государственное радио Израиля «Кан».

Отмечается, что премьер-министр обвиняется в злоупотреблении полномочиями, в том числе и во взяточничестве.

Нетаньяху заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на обвинения.

Как отмечается, это первый раз в истории страны, когда действующему премьер-министру грозят подобные обвинения.При этом у Нетаньяху есть возможность выступить на слушании и изменить мнение прокурора.

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