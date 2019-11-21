Нетаньяху предъявили обвинения по трем делам

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит предъявил обвинения премьер-министру Биньямину Нетаньяху по трем делам.

Как передает Report, oб этом сообщает государственное радио Израиля «Кан».

Отмечается, что премьер-министр обвиняется в злоупотреблении полномочиями, в том числе и во взяточничестве.

Нетаньяху заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на обвинения.

Как отмечается, это первый раз в истории страны, когда действующему премьер-министру грозят подобные обвинения.При этом у Нетаньяху есть возможность выступить на слушании и изменить мнение прокурора.