Нетаньяху: Израиль сбросил на Газу 153 тонны бомб

Израильская армия нанесла массированный авиаудар по сектору Газа, сбросив 153 тонны бомб "в ответ на нарушение перемирия" со стороны ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на портал Ynet, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе выступления в Кнессете.

"Я с самого начала ясно дал понять, что режим прекращения огня не дает ХАМАС права угрожать нам. Мы договорились с (президентом США Дональдом - ред.) Трампом, что военная и правительственная власть движения будет уничтожена", - сказал он.

По его словам, в результате атаки были уничтожены десятки целей, включая старших командиров движения. "К сожалению, во время прекращения огня погибли два наших солдата", - подытожил Нетаньяху.

Напомним, что 19 октября ЦАХАЛ возобновил удары по сектору Газа. По его упреждению, израильская армия нанесла также авиаудары по окрестностям города Рафах на юге анклава в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны радикалов.