    Netanyahu: İsrail Qəzzaya 153 ton bomba atıb

    • 20 октября, 2025
    • 18:59
    Netanyahu: İsrail Qəzzaya 153 ton bomba atıb
    Benyamin Netanyahu

    İsrail ordusu HƏMAS-ın atəşkəsi pozmasına cavab olaraq Qəzza zolağına 153 ton bomba atıb.

    "Report" "Ynet" portalına istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu Knessetdə çıxışı zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hücum nəticəsində hərəkatın yüksək rütbəli komandirləri də daxil olmaqla onlarla hədəf məhv edilib.

    "Təəssüf ki, atəşkəs zamanı iki əsgərimiz həlak olub", - Netanyahu qeyd edib.

    Xatırladaq ki, oktyabrın 19-da İsrail Müdafiə Qüvvələri Qəzza zolağına zərbələri bərpa edib.

    Нетаньяху: Израиль сбросил на Газу 153 тонны бомб
    Netanyahu says Israel dropped 153 tonnes of bombs on Gaza

