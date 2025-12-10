Путин и Пезешкиан проведут встречу в Туркменистане
- 10 декабря, 2025
- 22:23
Встреча президентов Ирана и России Масуда Пезешкиана и Владимира Путина планируется в Туркмистане.
Как передает Report, об этом сообщил посол исламской республики в Москве Казем Джалали.
"Президенты Ирана и РФ встретятся в Ашхабаде", - приводит Telegram-канал посольства слова посла.
Пезешкиан, согласно заявлению иранских властей, отправится Туркменистан для участия в форуме после визита в Казахстан, где он сейчас и находится.
Ранее стало известно, что Путин 11 декабря посетит Ашхабад с двухдневным визитом для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.
Нейтральный статус Туркмении впервые признали на международном уровне в 1995 году. В 2017 году по инициативе туркменской стороны Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.