Путин и Пезешкиан проведут встречу в Туркменистане

    Встреча президентов Ирана и России Масуда Пезешкиана и Владимира Путина планируется в Туркмистане.

    Как передает Report, об этом сообщил посол исламской республики в Москве Казем Джалали.

    "Президенты Ирана и РФ встретятся в Ашхабаде", - приводит Telegram-канал посольства слова посла.

    Пезешкиан, согласно заявлению иранских властей, отправится Туркменистан для участия в форуме после визита в Казахстан, где он сейчас и находится.

    Ранее стало известно, что Путин 11 декабря посетит Ашхабад с двухдневным визитом для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

    Нейтральный статус Туркмении впервые признали на международном уровне в 1995 году. В 2017 году по инициативе туркменской стороны Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.

