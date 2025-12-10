Президент РФ 11-12 декабря посетит Ашхабад

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    10 декабря, 2025
    Президент России Владимир Путин 11-12 декабря посетит Ашхабад (Туркменистан) для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Кремле.

    В рамках визита он также проведет ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств.

