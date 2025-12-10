Президент РФ 11-12 декабря посетит Ашхабад

Президент России Владимир Путин 11-12 декабря посетит Ашхабад (Туркменистан) для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Кремле.

В рамках визита он также проведет ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств.