Президент РФ 11-12 декабря посетит Ашхабад
В регионе
- 10 декабря, 2025
- 14:07
Президент России Владимир Путин 11-12 декабря посетит Ашхабад (Туркменистан) для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Кремле.
В рамках визита он также проведет ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств.
