Азербайджан и РФ провели межмидовские политконсультации
- 10 декабря, 2025
- 21:57
В Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между Министерствами иностранных дел Азербайджана и России.
Как передает Report об этом говорится в публикации азербайджанского ведомства в соцсети Х.
Согласно информации, азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра Самир Шарифов, российскую - замглавы МИД Михаил Галузин.
Стороны провели широкий обмен мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений, а также интересующим стороны вопросам международной и региональной повестки.
Было подчеркнуто, что договоренности, достигнутые на встрече лидеров Азербайджана и РФ 9 октября текущего года в Душанбе, составляют основу двустороннего политического диалога.
В ходе политических консультаций также были обсуждены перспективы сотрудничества между двумя странами в экономической, торговой, гуманитарной и других сферах.
Кроме того, были рассмотрены вопросы сотрудничества в рамках региональных платформ. Российской стороне была предоставлена подробная информация о процессе нормализации между Баку и Ереваном.