Азербайджан и РФ провели межмидовские политконсультации

В Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между Министерствами иностранных дел Азербайджана и России.

Как передает Report об этом говорится в публикации азербайджанского ведомства в соцсети Х.

Согласно информации, азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра Самир Шарифов, российскую - замглавы МИД Михаил Галузин.

Стороны провели широкий обмен мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений, а также интересующим стороны вопросам международной и региональной повестки.

Было подчеркнуто, что договоренности, достигнутые на встрече лидеров Азербайджана и РФ 9 октября текущего года в Душанбе, составляют основу двустороннего политического диалога.

В ходе политических консультаций также были обсуждены перспективы сотрудничества между двумя странами в экономической, торговой, гуманитарной и других сферах.

Кроме того, были рассмотрены вопросы сотрудничества в рамках региональных платформ. Российской стороне была предоставлена подробная информация о процессе нормализации между Баку и Ереваном.