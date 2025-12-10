Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Азербайджан и РФ провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    • 10 декабря, 2025
    • 21:57
    Азербайджан и РФ провели межмидовские политконсультации

    В Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между Министерствами иностранных дел Азербайджана и России.

    Как передает Report об этом говорится в публикации азербайджанского ведомства в соцсети Х.

    Согласно информации, азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра Самир Шарифов, российскую - замглавы МИД Михаил Галузин.

    Стороны провели широкий обмен мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений, а также интересующим стороны вопросам международной и региональной повестки.

    Было подчеркнуто, что договоренности, достигнутые на встрече лидеров Азербайджана и РФ 9 октября текущего года в Душанбе, составляют основу двустороннего политического диалога.

    В ходе политических консультаций также были обсуждены перспективы сотрудничества между двумя странами в экономической, торговой, гуманитарной и других сферах.

    Кроме того, были рассмотрены вопросы сотрудничества в рамках региональных платформ. Российской стороне была предоставлена подробная информация о процессе нормализации между Баку и Ереваном.

    политконсультации Россия Азербайджан МИД
    Azərbaycan və Rusiya XİN-ləri arasında növbəti siyasi məsləhətləşmələr keçirilib
    Elvis

    Последние новости

    22:23

    Путин и Пезешкиан проведут встречу в Туркменистане

    В регионе
    22:13

    МИД Израиля сообщил об усилении разногласий с Сирией

    Другие страны
    21:57

    Азербайджан и РФ провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    21:57

    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" открыл счет в матче с "Аяксом"

    Футбол
    21:45

    Президентом Швейцарской конфедерации на 2026 год избран Ги Пармелен

    Другие страны
    21:44
    Видео

    СМИ: Украинские силы ударили по еще одному танкеру "теневого флота" РФ в Черном море

    Другие страны
    21:28

    Politico: США будет сложно провести наземную операцию в Венесуэле

    Другие страны
    21:18

    Лидеры евротройки обсудили с Трампом ситуацию в Украине

    Другие страны
    21:16
    Видео

    Высота снежного покрова в Нахчыване составила 3 см

    Экология
    Лента новостей