    МИД Израиля сообщил об усилении разногласий с Сирией

    • 10 декабря, 2025
    • 22:13
    Глава МИД Израиля Гидеон Саар сообщил о значительных разногласиях с сирийской стороной об условиях соглашения по безопасности.

    Как передает Report, об этом пишет газета The Jerusalem Post.

    "Разногласия с сирийской стороной о соглашении по безопасности усилились; Сирия предъявила новые требования", - заявил Саар в беседе с корреспондентом газеты.

    Суть новых условий сирийской стороны министр не раскрыл.

    Ранее спецпосланник США по Сирии Том Баррак сообщил, что Израиль и Сирия сблизили позиции по соглашению о деэскалации между двумя странами.

