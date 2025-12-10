МИД Израиля сообщил об усилении разногласий с Сирией
Другие страны
- 10 декабря, 2025
- 22:13
Глава МИД Израиля Гидеон Саар сообщил о значительных разногласиях с сирийской стороной об условиях соглашения по безопасности.
Как передает Report, об этом пишет газета The Jerusalem Post.
"Разногласия с сирийской стороной о соглашении по безопасности усилились; Сирия предъявила новые требования", - заявил Саар в беседе с корреспондентом газеты.
Суть новых условий сирийской стороны министр не раскрыл.
Ранее спецпосланник США по Сирии Том Баррак сообщил, что Израиль и Сирия сблизили позиции по соглашению о деэскалации между двумя странами.
