МИД Израиля сообщил об усилении разногласий с Сирией

Глава МИД Израиля Гидеон Саар сообщил о значительных разногласиях с сирийской стороной об условиях соглашения по безопасности.

Как передает Report, об этом пишет газета The Jerusalem Post.

"Разногласия с сирийской стороной о соглашении по безопасности усилились; Сирия предъявила новые требования", - заявил Саар в беседе с корреспондентом газеты.

Суть новых условий сирийской стороны министр не раскрыл.

Ранее спецпосланник США по Сирии Том Баррак сообщил, что Израиль и Сирия сблизили позиции по соглашению о деэскалации между двумя странами.