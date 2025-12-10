Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Politico: США будет сложно провести наземную операцию в Венесуэле

    Другие страны
    • 10 декабря, 2025
    • 21:28
    Politico: США будет сложно провести наземную операцию в Венесуэле

    Командованию ВС США будет непросто организовать полномасштабную сухопутную операцию в Венесуэле в случае принятия такого решения.

    Как передает Report, об этом пишет газета Politico.

    "Представитель военного ведомства сказал, что любой вариант с отправкой наземных сил США в Венесуэлу потребовал бы месяцы подготовки для концентрации сил; это можно будет заметить, неважно, в какой соседней стране будет проходить накапливание сил", - информирует издание.

    При этом другой источник подчеркнул, что Мексика и Колумбия с "вероятностью в 99%" откажутся участвовать в возможной операции США.

    "Интервью с шестью сенаторами-республиканцами, служащими Белого дома и советниками Белого дома высветили крупные сложности с проведением наземной операции, а также общую уверенность в том, что риторики американского президента Дональда Трампа, подкрепленной неожиданной бомбардировкой США этим летом иранских ядерных объектов, может хватить, чтобы убедить президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть пост", - резюмирует газета.

    США Венесуэла Politico
    Politico: ABŞ-nin Venesuelada quru əməliyyatı keçirməsi asan olmayacaq
    Elvis

    Последние новости

    22:23

    Путин и Пезешкиан проведут встречу в Туркменистане

    В регионе
    22:13

    МИД Израиля сообщил об усилении разногласий с Сирией

    Другие страны
    21:57

    Азербайджан и РФ провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    21:57

    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" открыл счет в матче с "Аяксом"

    Футбол
    21:45

    Президентом Швейцарской конфедерации на 2026 год избран Ги Пармелен

    Другие страны
    21:44
    Видео

    СМИ: Украинские силы ударили по еще одному танкеру "теневого флота" РФ в Черном море

    Другие страны
    21:28

    Politico: США будет сложно провести наземную операцию в Венесуэле

    Другие страны
    21:18

    Лидеры евротройки обсудили с Трампом ситуацию в Украине

    Другие страны
    21:16
    Видео

    Высота снежного покрова в Нахчыване составила 3 см

    Экология
    Лента новостей