Politico: США будет сложно провести наземную операцию в Венесуэле

Командованию ВС США будет непросто организовать полномасштабную сухопутную операцию в Венесуэле в случае принятия такого решения.

Как передает Report, об этом пишет газета Politico.

"Представитель военного ведомства сказал, что любой вариант с отправкой наземных сил США в Венесуэлу потребовал бы месяцы подготовки для концентрации сил; это можно будет заметить, неважно, в какой соседней стране будет проходить накапливание сил", - информирует издание.

При этом другой источник подчеркнул, что Мексика и Колумбия с "вероятностью в 99%" откажутся участвовать в возможной операции США.

"Интервью с шестью сенаторами-республиканцами, служащими Белого дома и советниками Белого дома высветили крупные сложности с проведением наземной операции, а также общую уверенность в том, что риторики американского президента Дональда Трампа, подкрепленной неожиданной бомбардировкой США этим летом иранских ядерных объектов, может хватить, чтобы убедить президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть пост", - резюмирует газета.