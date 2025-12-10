İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Politico: ABŞ-nin Venesuelada quru əməliyyatı keçirməsi asan olmayacaq

    Digər ölkələr
    • 10 dekabr, 2025
    • 22:11
    Politico: ABŞ-nin Venesuelada quru əməliyyatı keçirməsi asan olmayacaq

    Qərar veriləcəyi təqdirdə ABŞ hərbi komandanlığının Venesuelada genişmiqyaslı quru əməliyyatı təşkil etməsi asan olmayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Politico" məlumat yayıb.

    "Müdafiə rəsmisi bildirib ki, ABŞ Quru Qüvvələrinin Venesuelaya göndərilməsi ilə bağlı istənilən variant qüvvələrin cəmləşməsi üçün aylarla hazırlıq tələb edəcək; Bu, hansı qonşu ölkədə qüvvə toplanmasından asılı olmayaraq nəzərə çarpacaq", - nəşr yazıb.

    Eyni zamanda, başqa bir mənbə Meksika və Kolumbiyanın "99% ehtimalla" ABŞ-nin mümkün əməliyyatında iştirakdan imtina edəcəyini vurğulayıb.

    ABŞ Venesuela
    Politico: США будет сложно провести наземную операцию в Венесуэле

    Son xəbərlər

    22:51
    Foto
    Video

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" "Ayaks"la oyunda yenidən hesabda önə keçib - YENİLƏNİR-4

    Futbol
    22:50
    Video

    KİV: Ukrayna Rusiyanın "kölgə donanması"na aid daha bir tankerə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    22:50

    Azərbaycan boksçusu Avropa çempionatında növbəti raunda adlayıb

    Fərdi
    22:45
    Foto

    Qərbi Azərbaycan İcması ilə İrəvan Qazılığı arasında görüş keçirilib

    Daxili siyasət
    22:41

    Putin və Pezeşkian Türkmənistanda görüşəcək

    Region
    22:37

    Mixail Kavelaşvili: Gürcüstanda kimdənsə asılılıq siyasəti bitməlidir

    Region
    22:34

    İsveçrənin yeni prezidenti məlum olub

    Digər ölkələr
    22:22

    Komissar: ABŞ-ın yeni Milli Təhlükəsizlik Strategiyası Aİ-yə qarşı antaqonizm nümayiş etdirir

    Digər ölkələr
    22:11

    Politico: ABŞ-nin Venesuelada quru əməliyyatı keçirməsi asan olmayacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti