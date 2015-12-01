Нетаньяху заявил о проведении Израилем операций в Сирии

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ С целью защиты своих интересов и предотвращения попадания современных видов оружия в руки движения «Хезболла» Израиль «время от времени» проводит в Сирии свои операции, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает The Jerusalem Post.

«Мы действуем время от времени в Сирии с тем, чтобы предупредить появление еще одного направленного против нас фронта, который пытается создать на Голанах Иран. Мы также проводим работу по предотвращению попадания из Сирии в Ливан особо опасных смертоносных видов вооружения », — сказал он.

По словам Нетаньяху, Израиль продолжит совершать данные операции и в будущем.

Как отмечает Report со ссылкой на Газета.Ru, ранее Нетаньяху сообщал о том, что встреча военных России и Израиля по Сирии пройдет 1 декабря.