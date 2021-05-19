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В Германии министр подала в отставку после обвинений в плагиате

В Германии министр подала в отставку после обвинений в плагиате Министр по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодёжи Германии Франциска Гифай подала заявление об отставке в связи со скандалом вокруг своей ученой степени
Другие страны
19 мая 2021 г. 13:55
В Германии министр подала в отставку после обвинений в плагиате

Министр по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодёжи Германии Франциска Гифай (СДПГ) подала заявление об отставке в связи со скандалом вокруг своей ученой степени, полученной ранее в Свободном университете (FU) Берлина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает журнал Focus.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что специальная комиссия университета высказалась за лишение министра ученой степени. Ранее Гифай была выдвинута берлинским отделением Социал-демократической партии Германии в лидеры предвыборного списка на выборах в Палату представителей Берлина осенью и кандидатом в бургомистры. В настоящее время должность бургомистра в немецкой столице занимает другой известный социал-демократ Михаэль Мюллер.

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