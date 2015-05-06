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    ​Немецкая полиция арестовала подозреваемых в планировании терактов в мечетях

    Трое мужчин и женщина подозреваются в планировании терактов в мечетях и центрах для беженцев

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Германии провели 6 мая в ряде федеральных земель обыски в помещениях предполагаемых правых экстремистов, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    В результате были задержаны 4 человека.

    Обыски были проведены сегодня утром в квартирах в землях Бавария, Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц и Мекленбург-Передняя Померания. Трое мужчин и женщина подозреваются в создании террористической организации "Oldschool Society" (OSS) и планировании терактов в мечетях и центрах для беженцев.

    В следственных мероприятиях были задействованы около 250 сотрудников правоохранительных органов.

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