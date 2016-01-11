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    Неизвестные захватили заложников в торговом центре в Багдаде

    В результате инцидента убиты семь человек

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Вооруженные люди взяли заложников в одном из торговых центров Багдада, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    В результате инцидента убиты семь человек.

    Сообщается, что боевики подорвали в районе аль-Джадида заминированный автомобиль, а затем устроили стрельбу и ворвались в ТЦ, где взяли заложников. Полиция опасается, что злоумышленники могут быть снаряжены поясами смертников. По информации агентства Рейтер, ранения получили 27 человек.

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