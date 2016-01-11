Неизвестные захватили заложников в торговом центре в Багдаде

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Вооруженные люди взяли заложников в одном из торговых центров Багдада, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В результате инцидента убиты семь человек.

Сообщается, что боевики подорвали в районе аль-Джадида заминированный автомобиль, а затем устроили стрельбу и ворвались в ТЦ, где взяли заложников. Полиция опасается, что злоумышленники могут быть снаряжены поясами смертников. По информации агентства Рейтер, ранения получили 27 человек.