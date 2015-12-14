 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Неизвестные в Калифорнии краской исписали две мечети и подбросили копию ручной гранаты

    Пластиковая копия ручной гранаты спровоцировала объявление тревоги и эвакуацию верующих из помещения

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Акты вандализма совершены в воскресенье по отношению к двум мечетям в городе Хоторн (штат Калифорния). Как сообщает Report  со ссылкой на ТАСС, неизвестные злоумышленники с помощью баллончиков с краской нанесли надписи "Иисус" на дверях и ограде зданий, сообщила местная полиция.

    На подъезде к одной мечети была обнаружена ручная граната, на поверку оказавшаяся копией из пластика. Однако находка спровоцировала объявление тревоги и эвакуацию верующих из помещения.

    Расследованием происшедшего занимаются полиция и местное отделение Федерального бюро расследований США (ФБР). Они расценивают выходку в качестве акта ненависти.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi