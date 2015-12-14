Неизвестные в Калифорнии краской исписали две мечети и подбросили копию ручной гранаты

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Акты вандализма совершены в воскресенье по отношению к двум мечетям в городе Хоторн (штат Калифорния). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, неизвестные злоумышленники с помощью баллончиков с краской нанесли надписи "Иисус" на дверях и ограде зданий, сообщила местная полиция.

На подъезде к одной мечети была обнаружена ручная граната, на поверку оказавшаяся копией из пластика. Однако находка спровоцировала объявление тревоги и эвакуацию верующих из помещения.

Расследованием происшедшего занимаются полиция и местное отделение Федерального бюро расследований США (ФБР). Они расценивают выходку в качестве акта ненависти.