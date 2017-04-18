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    Неизвестная девушка пробралась на сцену во время выступления Марин Ле Пен в Париже - ВИДЕО

    Охрана задержала на сцене девушку с цветами, которая явно смутила Ле Пен

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Во время выступления кандидата в президенты Франции, лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен неизвестная девушка попыталась прорваться на сцену.

    Как передает Report, об этом сообщает LCI.

    Охрана задержала на сцене девушку с цветами, которая явно смутила Ле Пен. Зал одарил аплодисментами сотрудников службы безопасности и политик продолжила свое выступление.

    Напомним, что выборы во Франции пройдут в два тура. Первый состоится 23 апреля, а второй пройдет 7 мая. Согласно последним опросам, за Марин Ле Пен готовы отдать свой голос четверть французов.

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