Не менее девяти человек погибли на западе Аттики из-за проливных дождей

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Жертвами проливных дождей на западе столичного региона Аттика в Греции стали не менее девяти человек.

Как передает Report, об этом сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Дожди затопили города Мандра, Магула, Неа-Перамос, многие водители оказались заблокированы в своих машинах.

В городе Мандра два человека погибли в своих квартирах в полуподвальных помещениях, которые полностью залила вода. Двое погибших найдены в Элефсине и Аспропиргосе. В больницу госпитализированы 10 раненых.

По информации службы гражданской защиты, есть пропавшие без вести.

В Неа-Перамосе и регионе Мегары потоки воды разрушали дома, несли машины.

Как сообщила пресс-служба премьера Греции, глава правительства Алексис Ципрас выразил свои соболезнования в связи с гибелью людей.