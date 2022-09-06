Не менее 65 человек погибли в результате землетрясения на юго-западе Китая

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло в понедельник в провинции Сычуань на юго-западе Китая, достигло 65 человек.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
В Гардзе-Тибетском автономном округе спасатели обнаружили 37 тел погибших, еще 12 человек числятся пропавшими без вести. В городском округе Яань жертвами стихийного бедствия стали 28 человек. 248 жителей этих районов были ранены, из них примерно четверть получили тяжелые травмы.
Ранее сообщалось о 29 погибших в Гардзе-Тибетском автономном округе и 17 в городском округе Яань.
К вечеру понедельника власти провинции временно эвакуировали 50 тыс. человек. Правительство КНР выделило 50 млн юаней (около 7,25 млн долларов) на проведение спасательных работ и устранение последствий стихийного бедствия.