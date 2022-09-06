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Не менее 65 человек погибли в результате землетрясения на юго-западе Китая

Не менее 65 человек погибли в результате землетрясения на юго-западе Китая Число погибших в результате землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло в понедельник в провинции Сычуань на юго-западе Китая, достигло 65 человек.
Другие страны
6 сентября 2022 г. 09:38
Не менее 65 человек погибли в результате землетрясения на юго-западе Китая

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло в понедельник в провинции Сычуань на юго-западе Китая, достигло 65 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

В Гардзе-Тибетском автономном округе спасатели обнаружили 37 тел погибших, еще 12 человек числятся пропавшими без вести. В городском округе Яань жертвами стихийного бедствия стали 28 человек. 248 жителей этих районов были ранены, из них примерно четверть получили тяжелые травмы.

Ранее сообщалось о 29 погибших в Гардзе-Тибетском автономном округе и 17 в городском округе Яань.

К вечеру понедельника власти провинции временно эвакуировали 50 тыс. человек. Правительство КНР выделило 50 млн юаней (около 7,25 млн долларов) на проведение спасательных работ и устранение последствий стихийного бедствия.

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Версия на азербайджанском языке Çində zəlzələdə ölənlərin sayı 65 nəfərə çatıb

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