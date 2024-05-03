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Фархан Хак: Граждане Израиля уничтожили часть грузов гуманитарного конвоя ООН

Фархан Хак: Граждане Израиля уничтожили часть грузов гуманитарного конвоя ООН Неизвестные израильские граждане на Западном берегу реки Иордан уничтожили часть грузов конвоя Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.
Другие страны
3 мая 2024 г. 22:13
Фархан Хак: Граждане Израиля уничтожили часть грузов гуманитарного конвоя ООН

Неизвестные израильские граждане на Западном берегу реки Иордан уничтожили часть грузов конвоя Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге заместитель постоянного представителя всемирной организации Фархан Хак.

По его словам, инцидент произошел в среду, в грузовиках с гуманитарной помощью находилось продовольствие.

"На Западном берегу реки Иордан граждане Израиля выгрузили и разгромили некоторое количество грузов конвоя", - сказал он.

После того, как конвой оказался на территории сектора Газа, с ним произошел еще один инцидент.

"В Газе грузовики с помощью, двигавшиеся в сторону объектов ООН, были перенаправлены вооруженными людьми в места, не предназначенные для разгрузки. ООН разрешила недопонимание с местными властями, - отметил он. - Все грузовики добрались до назначенных объектов ООН на севере Газы, распределение помощи продолжается".

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