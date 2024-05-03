Фархан Хак: Граждане Израиля уничтожили часть грузов гуманитарного конвоя ООН

Неизвестные израильские граждане на Западном берегу реки Иордан уничтожили часть грузов конвоя Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.
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По его словам, инцидент произошел в среду, в грузовиках с гуманитарной помощью находилось продовольствие.
"На Западном берегу реки Иордан граждане Израиля выгрузили и разгромили некоторое количество грузов конвоя", - сказал он.
После того, как конвой оказался на территории сектора Газа, с ним произошел еще один инцидент.
"В Газе грузовики с помощью, двигавшиеся в сторону объектов ООН, были перенаправлены вооруженными людьми в места, не предназначенные для разгрузки. ООН разрешила недопонимание с местными властями, - отметил он. - Все грузовики добрались до назначенных объектов ООН на севере Газы, распределение помощи продолжается".