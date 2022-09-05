В результате землетрясения в провинции Сычуань погиб 21 человек

В результате землетрясения на юго-западе Китая погиб 21 человек.

В результате землетрясения на юго-западе Китая погиб 21 человек.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Associated Press.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что в понедельник утром в Китае произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр находился на глубине 10 км в 43 км к юго-востоку от города Кандин в провинции Сычуань.

Толчки ощущались в расположенном неподалеку многомиллионном городе Чэнду.

Землетрясения - нередкое явление в Китае, особенно на сейсмически активном юго-востоке страны. В июне землетрясения в провинции Сычуань привели к гибели четырех человек, десятки других пострадали.

10.50

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в уезде Лудин Ганьцзы-Тибетского автономного округа провинции Сычуань (Юго-Западный Китай) в 12:52 понедельника по пекинскому времени.

Как передает Report со ссылкой на Синьхуа, об этом сообщил Китайский центр сейсмологических сетей.

По данным центра, эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 29,59 градуса северной широты и 102,08 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 16 км.