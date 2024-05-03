В Вашингтоне произошла стрельба у школы

Недалеко от старшей школы в Вашингтоне произошел инцидент со стрельбой, после которой 17-летняя ученица была доставлена в больницу.

Недалеко от старшей школы в Вашингтоне произошел инцидент со стрельбой, после которой 17-летняя ученица была доставлена в больницу с огнестрельным ранением.

Как передает Report , об этом сообщило местное управление полиции в соцсети X.

"По предварительной информации, пуля попала в здание школы и задела ученицу. Полиция уточняет, что непосредственной угрозы для безопасности внутри здания школы нет", - говорится в сообщении

На пресс-конференции представитель правоохранительных органов сообщил, что свидетели слышали несколько выстрелов и предполагают, что это была перестрелка между несколькими людьми. В настоящее время полиция проводит расследование произошедшего.