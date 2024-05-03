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От наводнений в Восточной Африке пострадали тысячи беженцев

От наводнений в Восточной Африке пострадали тысячи беженцев Тысячи беженцев в странах Восточной Африки вынуждены покидать места временного размещения из-за наводнений, вызванных проливными дождями в регионе.
Другие страны
3 мая 2024 г. 20:23
От наводнений в Восточной Африке пострадали тысячи беженцев

Тысячи беженцев в странах Восточной Африки вынуждены покидать места временного размещения из-за наводнений, вызванных проливными дождями в регионе.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Ольга Саррадо.

"Тысячи людей, включая беженцев, страдают от продолжающихся проливных дождей, вызванных [природным явлением] Эль-Ниньо, и от сильных наводнений, охвативших Восточную Африку", - отметила она.

В Кении почти 20 тыс. беженцев в лагерях Дадааб, в которых размещены более 380 тыс. человек, были вынуждены покинуть свои дома, рассказала Саррадо. Многие из них прибыли в страну в последние два года, спасаясь от сильной засухи в соседнем Сомали.

В Бурунди около 32 тыс. беженцев проживают в районах, пострадавших от наводнения. Доступ к продовольствию и предметам первой необходимости затруднен из-за роста цен. Школы не работают, поскольку классы затоплены, а учебные материалы уничтожены. Из-за подорожавшей аренды жилья многие семьи вынуждены оставаться в затопленных домах. В Сомали более 46 тыс. внутренне перемещенных лиц были вынуждены искать другое жилье из-за наводнений. В Танзании в лагерях Ньяругусу и Ндута пострадали около 200 семей.

Как отметила Саррадо, УВКБ тесно сотрудничает с местными властями и партнерами, оказывая срочную помощь беженцам. Она обратила внимание на тот факт, что "изменение климата делает многие части мира - особенно в таких уязвимых регионах, как Восточная Африка и Африканский Рог - все более непригодными для жизни".

По ее словам, наводнения в Восточной Африке "показывают пробелы в обеспечении готовности" к стихийным бедствиям. При этом выделяемые на преодоление последствий изменения климата финансовые средства "не доходят ни до вынужденных переселенцев, ни до принимающих их сообществ". Если не оказать им помощь, переселенцы столкнутся с риском нового вынужденного перемещения, заключила официальный представитель УВКБ.

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Версия на азербайджанском языке Şərqi Afrikada minlərlə qaçqın daşqınlardan zərər çəkib
Версия на английском языке Heavy rainfall in East Africa forces thousands of refugees from their homes

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