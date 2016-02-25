Не менее 17 человек погибли в столкновениях с боевиками ИГИЛ в Ливии

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Не менее 17 сотрудников местных органов безопасности погибли в результате столкновений с боевиками террористической группировки "ИГИЛ" в городе Сабрата. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил мэр города Сабрата, шесть членов местных сил безопасности погибли в столкновениях с боевиками во вторник вечером и еще 11 человек были обезглавлены, когда боевикам удалось на короткое время захватить здание директората безопасности в центре города. Позднее силы безопасности вытеснили боевиков из города.

В пятницу военные самолеты США нанесли авиаудары по ливийскому городу Сабрата. Целью авиаударов был объявлен тунисский боевик Нуреддин Шушан, подозреваемый в причастности к двум терактам на территории Туниса. По меньшей мере 49 человек погибли в результате авиаудара США по ливийскому городу.