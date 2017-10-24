Не менее 14 мирных жителей погибли в результате авиаудара коалиции в Сирии

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 14 мирных жителей погибли, 32 получили ранения в результате авиаудара, который был нанесен международной коалицией во главе с США по сирийскому городу Дейр-эз-Зор.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

Бомбардировке подвергся находящийся под контролем правительственных сил квартал Эль-Кусур,

В свою очередь базирующаяся в Лондоне неправительственная организация "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" сообщила о гибели в результате бомбардировки в Дейр-эз-Зоре не менее 22 человек.