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    Не менее 14 мирных жителей погибли в результате авиаудара коалиции в Сирии

    По данным агентства, удар был нанесен по городу Дейр-эз-Зор

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 14 мирных жителей погибли, 32 получили ранения в результате авиаудара, который был нанесен международной коалицией во главе с США по сирийскому городу Дейр-эз-Зор.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

    Бомбардировке подвергся находящийся под контролем правительственных сил квартал Эль-Кусур,

    В свою очередь базирующаяся в Лондоне неправительственная организация "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" сообщила о гибели в результате бомбардировки в Дейр-эз-Зоре не менее 22 человек.

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