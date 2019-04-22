Названа дата инаугурации нового президента Украины

Возможной датой инаугурации Владимира Зеленского после победы на президентских выборах 2019 является 28 мая.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

Как рассказал порталу один из представителей команды Зеленского, рабочей датой инаугурации является 28 мая - с тем, чтобы новый президент уже не имел права распустить Верховную раду, когда до парламентских выборов останется менее полугода.

По информации РБК-Украина, есть и другая трактовка законодательства, по которой полномочия действующего парламента закончатся 16 декабря - соответственно, распустить его можно будет до 16 июня.