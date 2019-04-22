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Названа дата инаугурации нового президента Украины

Названа дата инаугурации нового президента Украины

Возможной датой инаугурации Владимира Зеленского после победы на президентских выборах 2019 является 28 мая. 

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина. 

Как рассказал порталу один из представителей команды Зеленского, рабочей датой инаугурации является 28 мая - с тем, чтобы новый президент уже не имел права распустить Верховную раду, когда до парламентских выборов останется менее полугода. 

По информации РБК-Украина, есть и другая трактовка законодательства, по которой полномочия действующего парламента закончатся 16 декабря - соответственно, распустить его можно будет до 16 июня.

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