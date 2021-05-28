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Назарбаев не разрешил установить ему памятник

Назарбаев не разрешил установить ему памятник Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не поддержал идею открыть ему очередной памятник в республике, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай
Другие страны
28 мая 2021 г. 05:47
Назарбаев не разрешил установить ему памятник
Нурсултан Назарбаев

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не поддержал идею открыть ему очередной памятник в республике, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

Об этом Report передает со ссылкой на РИА Новости.

Идею установить памятник Назарбаеву в Туркестане на юге страны озвучил ранее заместитель генсека международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Билаль Чакыджи, отметив, что бывший президент Казахстана "стал инициатором возрождения города".

"Елбасы (Лидер нации - ред.) не поддержал эту идею, так же как и многие другие, которые были до этого момента. Ему абсолютно не нравятся подобные "подарки", связанные с установлением памятников, переименованием архитектурных объектов, в особенности если эти "подарки" организовывают чиновники на местах", - отметил Укибай.

По словам пресс-секретаря, Назарбаев уже довольно много раз заявлял, что подобные знаки внимания ему не нужны. "Единственный случай в истории, когда он согласился дать свое имя новым проектам, - это университет и интеллектуальные школы", - сказал Укибай.

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Версия на азербайджанском языке Nursultan Nazarbayev ona abidə ucaldılmasına razılıq vermədi

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