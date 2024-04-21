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НАТО проведет учения с целью совершенствования противовоздушной обороны

НАТО проведет учения с целью совершенствования противовоздушной обороны НАТО проведет новые учения Ramstein Flag 24. Многоплановое тактическое мероприятие состоится с 30 сентября по 11 октября в западной части полуострова Пелопоннес.
Другие страны
21 апреля 2024 г. 13:09
НАТО проведет учения с целью совершенствования противовоздушной обороны

НАТО проведет новые учения Ramstein Flag 24. Многоплановое тактическое мероприятие состоится с 30 сентября по 11 октября в западной части полуострова Пелопоннес.

Как передает Report, об этом сообщило онлайн-издание UK Defence Journal.

По его данным, эти маневры направлены на совершенствование тактики воздушной, морской и наземной обороны среди 13 стран-союзников. В них будут задействованы более 140 самолетов, включая истребители, подразделения сухопутных сил, ВМС и силы специального назначения. Учения сочетают "теорию с практической полевой подготовкой, предоставляя платформу" для проверки высокотехнологичной тактической противовоздушной обороны и совершенствования стратегии противоракетной обороны, говорится в публикации.

Проведение Ramstein Flag 24 позволит подготовиться, согласно заявлению источников в НАТО, "к решению сложных оперативных задач", что отражает приверженность альянса совершенствованию режима учений в ответ на меняющуюся геополитическую обстановку.

Как заявил командующий ВВС НАТО генерал Джеймс Хекер, маневры "символизируют будущее учений НАТО с акцентом на нынешние и будущие угрозы".

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