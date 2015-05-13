НАТО проведет учения в Украине осенью

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Украина проведет этой осенью совместные учения с НАТО, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Украина также проведет этой осенью совместные учения с НАТО… наше партнерство сильно и продолжает развиваться", - сказал он, передает Report со ссылкой на РИА "Новости"

Главы МИД стран НАТО собрались в турецкой Анталье, чтобы обсудить противодействие новым вызовам и усиление коллективной безопасности, а также отношения с Россией и Украиной и свое присутствие в Афганистане. Впервые за последнее время встреча проходит не в Брюсселе.