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НАТО продолжит взаимодействие с властями Афганистана

НАТО продолжит взаимодействие с властями Афганистана НАТО планирует сохранить дипломатическое присутствие в Кабуле и продолжит взаимодействие с властями Афганистана.
Другие страны
13 августа 2021 г. 20:12
НАТО продолжит взаимодействие с властями Афганистана

НАТО планирует сохранить дипломатическое присутствие в Кабуле и продолжит взаимодействие с властями Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил представитель Североатлантического альянса.

По его словам, организация внимательно следит за ситуацией в Афганистане в сфере безопасности. Он подчеркнул, что безопасность сотрудников для альянса имеет первостепенное значение.

В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан". В последние месяцы на фоне вывода войск США талибы развернули наступление на крупные города. Члены движения заявляли о захвате не менее 10 столиц крупных регионов республики.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что международное сообщество не признает правительство талибов, если они захватят Афганистан силой.

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Версия на английском языке NATO: We are in constant contact with Afghan authorities
Версия на азербайджанском языке NATO Əfqanıstan hakimiyyəti ilə əlaqələrini davam etdirəcək

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