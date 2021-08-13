НАТО продолжит взаимодействие с властями Афганистана

НАТО планирует сохранить дипломатическое присутствие в Кабуле и продолжит взаимодействие с властями Афганистана.

НАТО планирует сохранить дипломатическое присутствие в Кабуле и продолжит взаимодействие с властями Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил представитель Североатлантического альянса.

По его словам, организация внимательно следит за ситуацией в Афганистане в сфере безопасности. Он подчеркнул, что безопасность сотрудников для альянса имеет первостепенное значение.

В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан". В последние месяцы на фоне вывода войск США талибы развернули наступление на крупные города. Члены движения заявляли о захвате не менее 10 столиц крупных регионов республики.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что международное сообщество не признает правительство талибов, если они захватят Афганистан силой.