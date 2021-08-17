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НАТО продолжит поддерживать работу аэропорта Кабула

НАТО продолжит поддерживать работу аэропорта Кабула НАТО будет продолжать поддерживать работу аэропорта Кабула, приоритетом альянса является эвакуация.
Другие страны
17 августа 2021 г. 17:37
НАТО продолжит поддерживать работу аэропорта Кабула

НАТО будет продолжать поддерживать работу аэропорта Кабула, приоритетом альянса является эвакуация.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

НАТО призывает "Талибан" способствовать эвакуации всех, кто хочет покинуть Афганистан, отметил он.

Альянс займется "изучением многочисленных уроков" Афганистана, когда завершит эвакуацию, сказал Йенс Столтенберг.

Напомним, миротворческое подразделение азербайджанской армии в составе 120 человек совместно с турецкими силами также продолжает выполнять свои служебные обязанности в целях обеспечения безопасности Кабульского международного аэропорта.

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Версия на английском языке NATO to continue supporting operation of Kabul airport

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