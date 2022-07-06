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НАТО пока не планирует размещать свои базы в Швеции и Финляндии

НАТО пока не планирует размещать свои базы в Швеции и Финляндии Североатлантический альянс (НАТО) пока не планирует размещать военные базы в Швеции и Финляндии.
Другие страны
6 июля 2022 г. 06:28
НАТО пока не планирует размещать свои базы в Швеции и Финляндии

Североатлантический альянс (НАТО) пока не планирует размещать военные базы в Швеции и Финляндии.

Как передает Report, об этом сообщает румынское издание antena24.ro.

"Мы не планируем дополнительного присутствия в этих двух странах, у них есть крепкие национальные силы. У них есть возможность защитить себя", - отметил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.

Он также выразил надежду на то, что все страны-участницы альянса быстро ратифицируют протоколы о вступлении Швеции и Финляндии.

Отметим, ранее российский президент Владимир Путин пригрозил "зеркальным ответом" на размещение натовских сил в этих странах.

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