НАТО пока не планирует размещать свои базы в Швеции и Финляндии

Североатлантический альянс (НАТО) пока не планирует размещать военные базы в Швеции и Финляндии.
Как передает Report, об этом сообщает румынское издание
"Мы не планируем дополнительного присутствия в этих двух странах, у них есть крепкие национальные силы. У них есть возможность защитить себя", - отметил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.
Он также выразил надежду на то, что все страны-участницы альянса быстро ратифицируют протоколы о вступлении Швеции и Финляндии.
Отметим, ранее российский президент Владимир Путин пригрозил "зеркальным ответом" на размещение натовских сил в этих странах.