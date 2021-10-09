НАТО не планирует принимать в свой состав страны Азии и Африки

НАТО не планирует включать в свой состав государства Азии или Африки. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью испанской газете El Mundo.

НАТО не планирует включать в свой состав государства Азии или Африки. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью испанской газете El Mundo.

"НАТО в своем учредительном договоре заявляет о себе как о союзе Европы и Северной Америки, - пояснил он. - Ни в коей мере нет планов его расширения или включения членов из Азии или Африки. НАТО есть и останется региональным альянсом".

По словам Столтенберга, организация "не рассматривает Китай в качестве противника". "Мы считаем важным вовлекать Китай в такие вопросы, как контроль над вооружениями и изменение климата", - сказал он.