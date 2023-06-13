НАТО намерена усилить сотрудничество с Японией, Республикой Корея, Австралией и Новой Зеландией

Члены НАТО намерены уже в нынешнем году добиться усиления сотрудничества с властями Японии, а также Республики Корея, Австралии и Новой Зеландии.

Члены НАТО намерены уже в нынешнем году добиться усиления сотрудничества с властями Японии, а также Республики Корея, Австралии и Новой Зеландии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Nikkei.

Государства-члены альянса планируют укрепить взаимодействие с четырьмя государствами в областях кибербезопасности, противодействия ложной информации и деятельности в космосе. Центром координации соответствующего сотрудничества может стать офис НАТО в Токио, открытие которого обсуждается.