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НАТО начала крупные учения

НАТО начала крупные учения Североатлантический альянс начал в субботу учения по противоракетной и противоздушной обороне, в том числе по обнаружению и наблюдению за полетом гиперзвуковых ракет, основная часть маневров проходит у побережья Шотландии и Норвегии.
Другие страны
16 мая 2021 г. 03:03
НАТО начала крупные учения

Североатлантический альянс начал в субботу учения по противоракетной и противоздушной обороне, в том числе по обнаружению и наблюдению за полетом гиперзвуковых ракет, основная часть маневров проходит у побережья Шотландии и Норвегии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба НАТО.

"Крупнейшие и наиболее сложные учения "At Sea Demo/Formidable Shield" ("Морская демонстрация/ Внушительный щит") по противовоздушной и противоракетной обороне стартовали в субботу, 15 мая, для отработки действий кораблей и самолетов по защите от различных типов ракет", - сообщила пресс-служба.

В ходе маневров будет отрабатываться обнаружение и отслеживание траектории полета дозвуковых, сверхзвуковых и гиперзвуковых ракет, "летящих со скоростью свыше 20 тыс км/ч", отметили в НАТО. Корабли и самолеты будут работать в режиме обмена тактической информацией и координации действий для уничтожения ракет. Учения будут также включать стрельбы по отдельным типам ракет-мишеней, альянс не указывает, каких именно.

В маневрах, которые будут продолжаться до 3 июня, примут участие свыше 3,3 тыс военных, 15 кораблей и десятки самолетов из 10 государств НАТО.

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