НАТО довело число сил в состоянии высокой степени боеготовности до 42 тысячи

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс заявил, что Североатлантический альянс довел число сил в состоянии высокой степени боеготовности до 42 тыс. человек и 120 самолетов.

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс заявил, что Североатлантический альянс довел число сил в состоянии высокой степени боеготовности до 42 тыс. человек и 120 самолетов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе.

Генерал рассказал, что под его руководством как верховного главнокомандующего в Европе НАТО на данный момент имеет свыше 42 тыс. человек и 120 самолетов в состоянии высокой степени боеготовности.

Он также добавил, что помимо этого в режиме готовности находятся более 20 кораблей.