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    Надежду Савченко признали виновной в гибели российских журналистов под Луганском

    Бывшая украинская военнослужащая также признана виновной в покушении на убийство

    Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Донецкий городской суд Ростовской области признал виновной бывшую украинскую военнослужащую Надежду Савченко в убийстве российских журналистов под Луганском, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Согласно приговору суда, Савченко признана виновной в убийстве журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также в покушении на убийство мирных жителей и незаконном пересечении границы РФ.

    Как заявила ранее Савченко, она не будет обжаловать приговор.

    В настоящее время оглашение приговора продолжается, срок наказания Савченко будет оглашен 22 марта. В связи с широким общественным резонансом на территории суда усилены меры безопасности.

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