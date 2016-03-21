Надежду Савченко признали виновной в гибели российских журналистов под Луганском

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Донецкий городской суд Ростовской области признал виновной бывшую украинскую военнослужащую Надежду Савченко в убийстве российских журналистов под Луганском, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно приговору суда, Савченко признана виновной в убийстве журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также в покушении на убийство мирных жителей и незаконном пересечении границы РФ.

Как заявила ранее Савченко, она не будет обжаловать приговор.

В настоящее время оглашение приговора продолжается, срок наказания Савченко будет оглашен 22 марта. В связи с широким общественным резонансом на территории суда усилены меры безопасности.