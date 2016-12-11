Национальный траур объявлен в Турции

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Национальный траур объявлен на всей территории Турции из-за двойного теракта в Стамбуле, унесшего, по последним данным, жизни 29 человек.

Как передает Report, об этом сообщила агентство Anadolu, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Бинали Йылдырым.

Согласно указу, на всех госучреждениях будут приспущены государственные флаги.

Взрывы прогремели в Стамбуле в субботу на дороге у северо-западной стены стадиона Vodafone Arena и в парке рядом с ареной. На дороге возле автобуса со спецназом полиции была подорвана начиненная взрывчаткой машина. Через несколько секунд в парке нападение совершил террорист-смертник.