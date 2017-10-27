Национальный архив США опубликовал почти 3 тысячи документов об убийстве Кеннеди - ОБНОВЛЕНО

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В базе данных Национальных архивов США впервые опубликованы 2 891 документ об убийстве бывшего американского лидера Джона Кеннеди, передает Report,

«В Национальном архиве сегодня была опубликовано 2 891 запись, связанная с убийством президента Джона Ф. Кеннеди, которые подпадают под действие Акта о собрании материалов об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди 1992 года», — говорится в сообщении.

Предыдущая часть засекреченных файлов была представлена общественности в июле 2017 года, она содержала 3 810 документов.

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать 2,8 тысяч секретных документов об убийстве бывшего американского лидера Джона Кеннеди, ещё несколько сотен файлов останутся засекреченными.

Как передает Report со ссылкой на The Hill, примерно 2,8 тысячи из 3,1 тысячи документов готовы к опубликованию.

Причиной приостановки обнародования оставшихся файлов стали требования ФБР и ЦРУ, которые исходят из интересов обеспечения национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что документы об убийстве 35-го президента США должны быть опубликованы в четверг, 26 октября.