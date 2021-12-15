В Брюсселе начал работу саммит "Восточного партнерства"

VI саммит "Восточного партнерства" начался в Брюсселе.

VI саммит "Восточного партнерства" начался в Брюсселе.

Как передает Report, в саммите принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В рамках мероприятия состоялось официальное приветствие, следом за которым последует рабочая сессия.

Также в ходе саммита предусмотрен рабочий ужин.

Как ранее сообщил журналистам представитель ЕС, участники саммита обсудят перспективы развития сотрудничества в рамках программы "Восточное партнерство", борьбу с пандемией COVID-19, ситуацию с безопасностью в регионе. Также ожидается, что будет одобрен новый инвестиционный план ЕС в рамках программы "Восточного партнерства" на сумму 2,3 млрд евро.

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.