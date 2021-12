Brüsseldə "ŞərqTərəfdaşlığı"na üzv ölkələrin liderlərinin sammiti start götürüb.

"Report" xəbər verir ki, bunu Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin mətbuat katibi Barend Leyts tviter hesabında yazıb.

Paylaşımda deyilir ki, sammitdən sonra Şarl Mişel mətbuat konfransı keçirəcək.