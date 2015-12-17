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    Началась расшифровка черных ящиков Су-24

    Об этом сообщает Минобороны России

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Началась расшифровка черных ящиков сбитого Су-24, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

    "18 декабря в 10:00 мск в Межгосударственном авиационном комитете (Москва, Б.Ордынка, 22/2) состоится брифинг представителей Минобороны России в связи с началом процедуры считывания и дешифрации информации бортовых средств объективного контроля самолета Су-24М, сбитого 24 ноября 2015 года в небе Сирии истребителем ВВС Турции", - говорится в сообщении.

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