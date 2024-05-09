На Красной площади завершился парад Победы

Парад Победы на Красной площади в Москве завершен.

Парад Победы на Красной площади в Москве завершен.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

В праздновании 79-й годовщины Победы над фашизмом участвовали президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Также на торжества в Москву прилетели руководители Гвинеи-Бисау, Кубы, Лаоса.

По Красной площади прошли парадные расчеты механизированной колонны, в которую вошли образцы современной и исторической военной техники, прохождение техники традиционно открыл легендарный танк Победы - Т-34-85.