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Путин: Стратегические силы России всегда в боеготовности 

Путин: Стратегические силы России всегда в боеготовности  Стратегические силы России всегда в боеготовности. Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, в то же время не позволит никому угрожать ей.
Другие страны
9 мая 2024 г. 11:35
Путин: Стратегические силы России всегда в боеготовности 

Стратегические силы России всегда в боеготовности. Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, в то же время не позволит никому угрожать ей.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на параде Победы в Москве.

Российский лидер отметил, что всю правду о Второй мировой войне пытаются исказить: "Она мешает тем, кто строит колониальную политику на лжи".

Президент подчеркнул, что Россия никогда не принижала значение второго фронта и помощи союзников.

"Мы чтим отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, подпольщиков, партизан, мужество народа Китая, сражавшегося за свою независимость против агрессии милитаристской Японии. И всегда будем помнить, никогда, никогда не забудем нашу общую борьбу и вдохновляющие традиции союзничества", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin: Rusiya qlobal münaqişənin baş verməməsi üçün hər şeyi edəcək
Версия на английском языке Putin: Russia’s strategic forces always in combat readiness

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