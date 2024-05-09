Путин: Стратегические силы России всегда в боеготовности

Стратегические силы России всегда в боеготовности. Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, в то же время не позволит никому угрожать ей.

Стратегические силы России всегда в боеготовности. Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, в то же время не позволит никому угрожать ей.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на параде Победы в Москве.

Российский лидер отметил, что всю правду о Второй мировой войне пытаются исказить: "Она мешает тем, кто строит колониальную политику на лжи".

Президент подчеркнул, что Россия никогда не принижала значение второго фронта и помощи союзников.

"Мы чтим отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, подпольщиков, партизан, мужество народа Китая, сражавшегося за свою независимость против агрессии милитаристской Японии. И всегда будем помнить, никогда, никогда не забудем нашу общую борьбу и вдохновляющие традиции союзничества", - добавил он.