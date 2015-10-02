Наблюдатели ОБСЕ впервые обнаружили в Украине российскую тяжелую огнеметную систему залпового огня

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Наблюдатели ОБСЕ обнаружили в Донбассе тяжелую огнеметную систему залпового огня "Буратино".

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте организации. В нем отмечается, что "Буратино" наблюдатели видят в восточной Украине впервые.

Заместитель начальника миссии мониторинга ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил Reuters, что "Буратино" видели на полигоне ополченцев в селе Круглик в Луганской области.

Система залпового огня "Буратино" оснащена термобарическими снарядами, которые распыляют горючую жидкость вокруг цели, а потом поджигают ее. Такое оружие может уничтожить одним ударом несколько кварталов.

Такие системы производит только Россия, они не были экспортированы на Украину до начала конфликта в Донбассе.