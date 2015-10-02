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    Наблюдатели ОБСЕ впервые обнаружили в Украине российскую тяжелую огнеметную систему залпового огня

    Наблюдатели обнаружили в Донбассе систему залпового огня Буратино

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Наблюдатели ОБСЕ обнаружили в Донбассе тяжелую огнеметную систему залпового огня "Буратино". 

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте организации. В нем отмечается, что "Буратино" наблюдатели видят в восточной Украине впервые.

    Заместитель начальника миссии мониторинга ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил Reuters, что "Буратино" видели на полигоне ополченцев в селе Круглик в Луганской области.

    Система залпового огня "Буратино" оснащена термобарическими снарядами, которые распыляют горючую жидкость вокруг цели, а потом поджигают ее. Такое оружие может уничтожить одним ударом несколько кварталов.

    Такие системы производит только Россия, они не были экспортированы на Украину до начала конфликта в Донбассе. 

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